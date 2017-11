Juiz aposentado que combateu crime na fronteira confirma palestra antidrogas no interior

Odilon ficou por mandar prender poderosos traficantes de drogas, chegando a ser considerado o juiz mais ameaçado do país - Divulgação

O presidente da Câmara de Vereadores do município, Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), comemorou a confirmação da presença do magistrado no evento, já que foi o próprio parlamentar quem iniciou as negociações e tratativas para trazer Odilon até Costa Rica.

No final do mês de setembro, Lucas e o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), estiveram reunidos pessoalmente com o juiz federal, em Campo Grande. Foi justamente nessa ocasião que os dois edis formalizaram o convite para Odilon ministrar uma palestra em Costa Rica.

A resposta e a confirmação da presença do magistrado no Fórum de Combate às Drogas vieram há duas semanas. “O Odilon ficou famoso no Brasil inteiro, por atuar com rigor e firmeza no enfrentamento do tráfico de drogas. Eu e o Juvenal (da Farmácia) tivemos a honra de conversar com ele no final de setembro e nessa oportunidade o convidamos para vir a Costa Rica ministrar uma palestra. Fiquei muito feliz quando soube que o Odilon havia aceitado o convite”, comentou Lucas Gerolomo.

O Fórum de Combate às Drogas faz parte da programação da 3ª Semana Municipal de Combate às Drogas, promovida pelo Conselho Municipal Antidrogas (Comad). O evento tem o apoio do Governo de Costa Rica e acontece entre os dias 06 a 10 de novembro. Ao longo deste período, serão realizadas reuniões socioeducativas, palestras, blitz educativas e caminhadas no município.

A palestra de Odilon de Oliveira está programada para começar às 18h de quinta-feira (09), no Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho” (Conviver). A entrada é franca e pessoas de todas as idades podem assistir.

“Acredito que o Odilon vai contribuir muito com a temática do evento, já que ele possui uma larga experiência na luta contra às drogas, pois atuou por muito tempo como juiz federal”, ressaltou o vereador Juvenal da Farmácia.

Odilon de Oliveira possui 68 anos e é juiz federal aposentado. Ele ficou famoso por atuar no combate ao crime organizado na região de fronteira com o Paraguai e por mandar prender poderosos traficantes de drogas, chegando a ser considerado o juiz mais ameaçado do país. Vive sob forte escolta de policiais federais.