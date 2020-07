Jovem universitária esconde quase 2 kg de maconha em depósito e acaba presa

Drogas apreendidas com a jovem - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na tarde de ontem (1º), uma jovem, 18, foi presa no bairro Tiradentes em Campo Grande, após manter quase 2 kg de drogas em um depósito. No local a equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prendeu apreenderam 21 porções, 1 tablete e 1 sacola, todos contendo maconha.

A suspeita confessou o crime e alegou que estava apenas guardando a droga para terceiro não identificado, pelo que receberia a quantia de R$ 70, negando aos policiais o comércio de entorpecentes no local.

Duas testemunhas que se encontravam no local foram ouvidas acerca dos fatos e além do entorpecente também foram apreendidos balança de precisão e petrechos para preparo da droga. A suspeita é de outro Estado da Federação e não possui antecedentes registrados no Mato Grosso do Sul.