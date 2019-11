Jovem tem faca cravada na testa após envolvimento em briga

A vítima foi transferida para Campo Grande onde deve passar por uma cirurgia para remoção da faca - Foto: Coxim Agora/Whatsapp

Jonilson Moraes de Brito, 23 anos, ficou gravemente ferido após receber uma facada na testa, na madrugada deste domingo (03), no bairro Senhor Divino, em Coxim.

A vítima teria se envolvido em uma briga quando recebeu o golpe de faca na testa, ficando com a lâmina cravada no local, segundo testemunhas, o suspeito do esfaqueamento seria um indivíduo conhecido apenas como “Bruninho” que já possui passagens pela polícia.

Segundo site Coxim Agora, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pela Força Tática da Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para dar explicações sobre o motivo do esfaqueamento que foi registrado como tentativa de homicídio.

A vítima que estava caída no chão foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, devido seu estado de saúde ser grave, foi transferido no sistema vaga zero para Campo Grande, onde deve passar por uma cirurgia para remoção da faca.