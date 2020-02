Jovem que matou o filho afogado tem nova denúncia de tentativa de homicídio

No dia 12 de setembro, Evaldo estava na casa do seu pai, na cidade de Aquidauana, a 121 km de Campo Grande, quando arremessou a criança no chão - Foto: Reprodução

Após assassinar seu filho de dois anos de idade por vingança de sua ex-mulher, Evaldo Christyan Dias Zenteno, 21, teve uma nova denúncia de tentativa de homicídio, incluída pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPE-MS). O caso aconteceu no dia 19 de setembro do ano passado na Capital.

Uma testemunha revelou em depoimento, que uma semana antes do crime, o jovem já havia tentando matar a criança. No dia 12 de setembro, Evaldo estava na casa do seu pai, na cidade de Aquidauana, a 121 km de Campo Grande, quando arremessou a criança no chão. A violência foi tão grande, que o menino chegou a ficar desacordado.

A denúncia por tentativa de homicídio foi incluída formalmente ao processo por homicídio triplamente qualificado na última segunda-feira (4).

O crime

Conforme a denúncia do Ministério Público, Evaldo se aproveitou que estava sozinho com a criança para matá-la afogada na bacia. Preso em flagrante após o crime, apresentou diversas versões e se contradisse várias vezes, até que confessou o assassinato do filho e alegou que queria fazer a ex-companheira sofrer porque ela o havia traído.

Com informações do Jornal de Brasília.