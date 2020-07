Jovem que foi arremessado 30 m em acidente de moto permanece sedado em Santa Casa

Conforme a assessoria da Santa Casa, o paciente deu entrada às 13h53 no hospital - (Foto: Vídeo de Monitoramento)

Após se envolver em um acidente de trânsito na tarde de hoje (1º), Atherson Shritkh, 23, permanece em estado grave na Santa Casa em Campo Grande. Nas imagens obtidas pelas câmeras de seguranda, ele estava trafegando em uma avenida no bairro Moreninhas, quando um outro motoqueiro cruza a preferêncial e o faz ser arremessado 30 metros, chegando em uma calçada.

Ele estava uma motocicleta 1.000 cilindradas, que foi em direção oposta e acabou colidindo em um carro.

Conforme a assessoria da Santa Casa, o paciente deu entrada às 13h53 no hospital. No momento está na area vermelha do pronto socorro, sedado, entubado e com lesão cerebral. Atherson já fez tomografia e agora espera para fazer raio-x dos membros inferiores. Assim que ele terminar, sera avaliado por especialistas.