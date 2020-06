Jovem pede carona para idosos após veículo carregado de drogas ficar preso em barranco

Quando a PMA chegou ao local, na altura do trevo do assentamento Rio Feio, encontrou uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), e no veículo havia realmente maconha - (Fotos: Polícia Militar Ambiental)

Na operação Corpus Christi realizada ontem (12) de noite, a Polícia Militar Ambiental de Jardim (PMA) abordou um veículo Toyota Hillux, onde estava um casal de idosos. No banco traseiro havia um jovem, 22, que demonstrou nervosismo.

O motorista da Hillux informou que havia dado carona para o rapaz, porque o seu veículo estava encavalado em um barranco e, apesar de esforços com cordas para a retirada do carro, não houve êxito.

Os policiais então efetuaram busca pessoal no jovem e encontraram a chave de um Chevrolet Cruze, o qual ele confessou que estava quebrado na mesma rodovia a cerca de 25 km. A PMA checou a ficha criminal do jovem, residente em Sidrolândia, e verificou que ele tinha várias passagens por tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo e que estava em liberdade condicional.





Em seguida o indivíduo confessou que havia droga no veículo e que havia sido contratado para levar o material para a cidade de Guia Lopes da Laguna e receberia R$ 500,00. Os policiais deram voz de prisão ao infrator, liberaram o casal, pegando os dados para testemunho e foram até onde o carro estava quebrado.

Quando a PMA chegou ao local, na altura do trevo do assentamento Rio Feio, encontrou uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), e no veículo havia realmente maconha. As equipes do DOF e PMA conduziram o traficante, a droga e o veículo à Delegacia de Polícia Civil de Jardim. A droga foi pesada e perfez 524,3 kg de maconha, sendo 9,3 kg da super-maconha denominada Skunk. O traficante foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas.