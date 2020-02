Jovem é morto a facadas durante festa de carnaval

Christian Garcia de Paula de 18 anos foi morto com golpes de faca no pescoço - Foto: Reprodução/Hoje Mais

Christian Garcia de Paula de 18 anos foi morto com golpes de faca no pescoço na madrugada do último sábado (22) durante baile de Carnaval em Inocência.

Segundo o site News Informa, o jovem chegou a ser socorrido por pessoas que se divertiam no local e levado até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito do crime de 21 anos foi preso em flagrante próximo ao local da festa. Ele está detido na Delegacia a disposição da Justiça.

Em entrevista ao jornal Costa Rica em Foco, a família disse que apesar de ambos serem natural de Paranaíba e terem o mesmo sobrenome, não há grau de parentesco entre os dois.