Jovem é baleada dentro de casa na Cidade de Deus

Uma jovem de 22 anos foi baleada dentro de casa na manhã desta segunda-feira, 25, na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma jovem de 22 anos foi baleada dentro de casa na manhã desta segunda-feira, 25, na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio. Ela teria sido atingida ao acordar com o barulho de tiros na região e foi resgatada por moradores. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Moradores dizem que a jovem foi atingida durante operação policial, mas a PM informou que não realizou nenhuma ação na região. Uma operação estava planejada, mas foi cancelada a partir do registro de tiros.

"Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) foram acionados para auxiliar uma ação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) no Centro de Treinamento do Vasco da Gama, localizado próximo à comunidade Cidade de Deus.

Durante o deslocamento das equipes pela região, foram ouvidos disparos de arma de fogo no interior da comunidade. De acordo com os militares, as equipes não revidaram e a ação que seria feita foi cancelada", diz nota da assessoria da PM. "Não houve acionamento da corporação para socorrer possíveis feridos pelos disparos."

Ainda segundo a corporação, "pouco depois, a unidade foi informada de que uma mulher baleada deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, sendo transferida em seguida para o Hospital Municipal Miguel Couto".