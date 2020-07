Jovem desaparecida desde terça-feira é encontrada morta na rua de casa

Carla Soares de Magalhães estava desaparecida desde terça-feira - (Foto: Reprodução/Facebook)

Carla Soares de Magalhães, 25 anos, foi encontrada morta na própria rua da casa dela, a Nova Tiradentes, no Bairro Tiradentes, pela manhã desta sexta-feira (3). A jovem estava desaparecida desde terça-feira (31), quando foi vista por uma vizinha sendo levada na frente de casa. O corpo foi encontrado coberto em frente a uma mercearia perto de onde morava por um familiar e reconhecido.

Carla sumiu na terça-feira, ao sair para comprar café. Quando voltava já na porta de casa, foi arrastada para um carro, relatou uma vizinha que assistiu ao sequestro. A mulher foi ouvida de dentro de casa pela mãe ao gritar que estava sendo "roubada", segundo boletim de ocorrência registrado no dia do sequestro.

O caso estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), com várias linhas de crime sendo consideradas, inclusive feminicídio. Com movimentação intensa hoje no lugar, a equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) está local e a perícia, sendo aguardada.