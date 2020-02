Jornalista que vivia em Pedro Juan Caballero é assassinado com 12 tiros enquanto jantava

Conforme informações do portal ABC Color, os bandidos fugiram no mesmo carro que usaram para chegar ao local, um Jeep Cherokee branco - Foto: Reprodução

Por volta das 21h de ontem (12), o jornalista brasileiro Léo Veras que morava em Pedro Juan Caballero, município próximo de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande, foi assassinado com 12 tiros de pistola 9 milímetros e fuzil por homens encapuzados enquanto jantava no quintal de sua casa com a família. Veras tentou fugir quando viu os pistoleiros se aproximando, mas um dos disparos acertou sua cabeça.

Conforme informações do portal ABC Color, os bandidos fugiram no mesmo carro que usaram para chegar ao local, um Jeep Cherokee branco. Leo chegou a ser levado para um hospital particular em Pedro Juan Caballero, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia paraguaia trata o crime como vingança por parte de assassinos, pois Léo era dono de um site e vinha sofrendo possíveis represália às últimas publicações relacionadas a fronteira.

O promotor de Justiça, Marco Amarilla, informa que embora não tenha confirmado ameaças recentes ao marido, a esposa do profissional alega que ele estava preocupado nos últimos dias, agindo de uma forma como se estivesse se despedindo da família.