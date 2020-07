Jiboia é capturada entre materiais da obra do Aquário do Pantanal

Jiboia de aproximadamente 3 metros foi capturada na tarde de terça-feira (7) por equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Campo Grande em obra do Aquário do Pantanal. - (Foto: PMA/Divulgação)

Uma jiboia com quase três metros de comprimento foi capturada ontem (7) em meio as obras do Aquário do Pantanal nos altos da Afonso Pena. Ao avistarem, os funcionários ligaram para Polícia Militar Ambiental (PMA), informando que a espécie estava no meio de alguns resíduos de construção.

A PMA usou um gancho especial e cambão para a captura do animal que foi colocado em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A espécie não é peçonhenta e dificilmente passa os três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes, engolindo a presa pela cabeça.