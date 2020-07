Com investimento na polícia, MS se consolida como um dos estados mais seguros para se viver

Em março, Mato Grosso do Sul obteve o 4º menor índice de crimes violentos - (Foto: Chico Ribeiro)

Inteligência, investimento e integração das polícias consolidam Mato Grosso do Sul como um dos estados mais seguros do país. Segundo dados da Segurança Pública, o primeiro semestre de 2020 registrou um saldo positivo, dos 12 tipos de crimes monitorados, o Estado vem registrando queda em nove itens analisados.

Conforme dados do Relatório do Núcleo de Estatística e Análise Criminal divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta terça-feira (07), os índices positivos colocam o Estado entre os mais seguros do Brasil para cada 100 mil habitantes.

Monitoramento em Amambai

Roubo foi o que registrou maior queda entre os números analisados, 28,1% (a cada 100 mil habitantes) se comparado com 2019, de 3.881 ocorrências registradas no ano passado para 2.240 ocorrências neste ano, uma diferença de 1.441 casos a menos registrados.

No caso de roubo em via urbana, o recuo chegou a 27,2% (a cada 100 mil habitantes) – de 3.042 (2019) para 2.240 (2020) -, diferença de quase 1 mil casos a menos em comparação com o ano anterior.

Os crimes contra o patrimônio ainda apresentam redução em outros três itens: 16,2% contra o comércio; de 25,2% de veículos e 27,4% a residência.

Furto também apresentou redução considerável e registrou queda de 18,2%, de 18.097 casos registrados em 2019 passou para 14.963 em 2020. Furto a residência, por exemplo, apresentou redução expressiva com queda de 25%, de 188 ocorrências (2019) para 138 ocorrências (2020).

Crimes contra à vida

O Monitor da Violência – feito pelo G1, Núcleo de Estudos da Violência da USP e Fórum Brasileiro de Segurança Pública – revela que em março, último mês disponível da pesquisa, Mato Grosso do Sul obteve o 4º menor índice de crimes violentos (1,37 para cada 100 mil habitantes). A média nacional foi de 1,97 crimes violentos/100 mil habitantes.

Conforme o estudo, de Janeiro a Junho, Mato Grosso do Sul registrou média de 1,8% nos homicídios dolosos, se mantendo abaixo da média nacional, 1,97 crimes violentos (março/2020). Apesar dos diversos casos de feminicídios registrados no Estado, houve redução de 15% em comparação de 20 casos registrados no primeiro semestre de 2019 para 17 em 2020.

Outro ponto importante é quanto a redução de crimes violentos na faixa de fronteira 18,9%, de 139 casos em 2019 para 114 casos em 2020. Nos homicídios culposos no trânsito (quando não há intenção) a redução chegou 9,6% em comparação com o ano anterior.

MS registro avanço em apenas duas frentes : roubo seguido de morte, com 31,8% e furto de veículos com 5,2%.