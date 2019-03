Adolescentes que insinuam “massacre” em escolas, podem ser levados para uma Unidade Educacional de Internação

A Delegada Adjunta, Dra. Fernanda Felix, da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude – DEAIJ - Foto: Reprodução

Depois do acontecido em Suzano (SP) em que um jovem entrou dentro de uma escola e matou 8 pessoas e suicidou-se em seguida, alunos e diretores de escolas e universidades fazem o possível para manter a segurança no local de educação. Recentemente, dois alunos em uma escola do bairro Tijuca em Campo Grande, causaram um pânico coletivo entre alunos ao dizer que iriam colocar uma bomba no colégio.



Na tarde de ontem (28), durante entrevista, e Delegada Adjunta, Dra. Fernanda Felix, da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude – DEAIJ, falou sobre os recentes casos de alunos que ameaçam e insinuam ações parecidas com o que ocorreu na cidade de Suzano.

De acordo com a Delegada, mesmo que pareça uma brincadeira de adolescentes, a situação pode ser entendida como um ato infracional, e caso haja entendimento do judiciário, até serem encaminhados para uma Unidade Educacional de Internação – UNEI. Ela aponta ainda, que em um dos casos, um aluno provocou uma situação de ameaça para poder adiar uma prova que seria aplicada.