Índios fecham rodovia contra novas políticas do Ministério da Saúde

Indígenas da região de Nioaque fecharam, no início da tarde de hoje, o trecho do KM-524 da BR-060 para protestar contra as novas medidas do Ministério da Saúde de extinguir a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). No fim da tarde, os índios reabriram a rodovia após ouvir de Mandetta que a Secretaria seria mantida.

“Existem comunidades indígenas onde as pessoas nem falam português, como vão sair das aldeias e buscar atendimento em municípios se nem português conversam? ”, indaga a coordenadora da escola indígena Angelina Vicente, em entrevista à rádio Serrana FM, de Nioaque.

O ministro da Saúde, que está em Campo Grande nesta sexta-feira, anunciou diversas mudanças que afetam diretamente os índios, extinguindo a Sesai, que seria um departamento e a saúde das aldeias seria feita pelos municípios.

Os índios alegam que Mandetta disse haver “muito desvio” na Sesai. “Acreditamos que deva ser combatido, mas, é papel do Governo fazer a melhor fiscalização. Essa medida foi tomada sem dialogo”, explica.

Após algumas horas do protesto, o ministro teria dito aos índios que vai recuar na extinção da secretaria.

Com informações de Micheli Lima, da Serrana FM Nioaque, emissora do Grupo Feitosa de Comunicação