Incêndio atinge fábrica têxtil em Três Lagoas

Três equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local tentando acabar com as chamas que está sendo vista de longe - Foto: Divulgação/5GBM

Um incêndio tomou conta de uma fábrica de tecidos em um distrito de Três Lagoas na tarde de hoje (30).

Segundo informações, o fogo começou em um depósito de reciclagem deixando uma grande coluna de fumaça no local.

O 5º Grupamento de Bombeiros Militar ainda investiga as causas do incêndio. Não houve feridos, pois o fogo ficou concentrado apenas no depósito da fábrica e não se estendeu na área de serviço dos trabalhadores.

Três equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local tentando acabar com as chamas que está sendo vista de longe pela população do município, segundo as informações da Rádio Caçula de Três Lagoas.