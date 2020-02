Idoso pendura cachorro em árvore de casa e o espanca até a morte

Na manhã de ontem (2), um aposentado, 76, foi autuado após agredir até a morte o seu cachorro em Anastácio, a 141 km de Campo Grande - Foto: Divulgaçao/PMA

Na manhã de ontem (2), um aposentado, 76, foi autuado após agredir até a morte o seu cachorro em Anastácio, a 141 km de Campo Grande. O homem além de atingir com machadadas a cabeça do animal, deixou o cachorro pendurado pelo pescoço em uma árvore no quintal da casa.

Ao receber a denúncia, a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até o local e quando chegou o cachorro ainda estava vivo, porém apresentando sinais de fraqueza. Pouco tempo depois o cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu.

O aposentado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio e confirmou que matou o animal, mas não alegou o motivo. Ele vai responder por crime ambiental de maus-tratos a animais, além de ser autuado administrativamente e multado em R$ 2.000,00.