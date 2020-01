Idosa sai para jogar casca de manga e tem celular furtado por duas mulheres

Ontem (15), uma idosa, 71, foi vitima de furto em Jardim, a 238 km de Campo Grande, após estar em frente de sua casa chupando manga, quando duas jovens se aproximaram alegando ser vendedoras de alianças - Foto: Imagem meramente ilustrativa

Ontem (15), uma idosa, 71, foi vitima de furto em Jardim, a 238 km de Campo Grande, após estar em frente de sua casa chupando manga, quando duas jovens se aproximaram alegando ser vendedoras de alianças.

A vítima conversou com as jovens, quando se distraiu e foi jogar as cascas de manga dentro de seu quintal, porém quando retornou, a dupla já havia furtado o celular e ido embora do local.

Uma testemunha alegou que a dupla de ladras moram na região e até o momento não foram encontradas. O caso foi denunciado à Polícia Civil de Jardim.

Com informações do portal O Pantaneiro.