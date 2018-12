Hotel em chamas no centro de Campo Grande

O Hotel Nacional foi inaugurado em 13 de setembro de 1978, portanto há quarenta anos, e é o preferido pelas duplas sertanejas iniciantes que se apresentam em Campo Grande - Divulgação

Arde em chamas na tarde desta segunda-feira, 10, um dos mais antigos hotéis de Campo Grande, o Nacional, localizado na Rua Dom Aquino na altura do número 610, próximo à antiga Rodoviária.

Bombeiros estão no local e tentam controlar as chamas que começaram no último andar do prédio. Até o momento não há informações sobre vítimas e é possível que não haja, já que a evacuação de emergência foi bem sucedida, informou um hóspede que estava na portaria do edifício, no momento do alarme.

O Hotel Nacional foi inaugurado em 13 de setembro de 1978, portanto há quarenta anos, e é o preferido pelas duplas sertanejas iniciantes que se apresentam em Campo Grande, além de prefeitos e vereadores de municípios do interior do Estado.

Os diretores do estabelecimento, Mariana Castro Martins e Pedro Brambila, não foram localizados pela reportagem para falar sobre o ocorrido.