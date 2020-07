Homem tira sarro de delegada e vai responder por desacato

Print do comentário - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem, 39, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Amambai pelos crimes de desacato e injúria contra uma delegada por ela ser mulher. O caso aconteceu na última sexta-feira (26) e divulgado hoje (2) pela Polícia Civil.

O fato aconteceu após um jornal local publicar uma matéria sobre as recentes prisões feitas no município de Amambai. O jornal publicou a notícia com uma foto da delegada titular da unidade, porém o investigado fez um comentário desacatando a policial pelo fato de ser mulher.

O homem chegou a dizer que a cidade estaria “ferrada” em razão da Polícia Civil local ser chefiada por uma delegada, fazendo alusão ao fato do cargo ser ocupado por uma pessoa do sexo feminino. Em interrogatório, o suspeito confessou o crime e chegou a dizer que “mulher é muito frágil para estar comandando uma delegacia de polícia” e acrescentou que achava que o cargo “seria apenas para homens”.

Durante o interrogatório, disse, porém, que após os comentários de pessoas que se solidarizaram com a delegada, se arrependeu e pensou em excluir seu post. Conta que outro perfil chegou a questioná-lo sobre o porquê dele não ter feito curso para virar delegado, o que o fez refletir sobre a capacidade e mérito das pessoas que exercem esta função, independentemente do gênero.

O homem, que já possui passagem na polícia por ameaça em contexto de violência doméstica, responderá pelos crime de desacato e injúria contra funcionário público. Como os delitos são de menor potencial ofensivo, isto é, possui penas inferiores a dois anos de prisão, ele assinou um compromisso de comparecimento ao Poder Judiciário e liberado em seguida.