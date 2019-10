Homem tenta roubar bolsa de mulher e é detido por colegas de trabalho da vítima

O homem foi preso por roubo tentado e segue detido na Polícia Civil - Foto: Ilustração

Jadiane Fernandes da Silva, 22 anos, sofreu tentativa de o roubo na manhã de ontem (26), em Corumbá. O acusado foi detido em flagrante, após a vítima conseguir fugir e pedir ajuda em seu trabalho.

“Eu seguia pela rua Treze de Junho, quando ele me abordou, me segurando pelo braço. Ele passou a mão nos meus seios e disse para que passasse a bolsa, como vi que ele não portava nenhuma arma, consegui me soltar e corri em direção ao Procon. Ele ainda correu atrás de mim, mas ao me ver entrando no trabalho parou e foi embora e, eu, desesperada, pedi ajuda para meus colegas que saíram comigo e conseguimos deter ele”, contou Jadiane Fernandes ao Diário Corumbaense.

Mesmo assustada, a vítima e os colegas de trabalho foram atrás do autor, que vestia uma camiseta amarela e short, e o localizaram andando tranquilamente pela Treze de Junho.

Ao ser reconhecido pela vítima, os colegas de trabalho o abordaram e o levaram para a Delegacia de Polícia Civil. Um militar da Marinha do Brasil, que passava pelo local e ao ver a cena, deu apoio aos servidores os acompanhando até o Distrito Policial.

O homem foi preso por roubo tentado e segue detido na Polícia Civil. O Diário Corumbaense apurou que ele tem passagens pela Polícia por roubo na forma tentada, importunação ofensiva ao pudor e porte de drogas para consumo pessoal. Ele também já havia sido apreendido por furto quando era menor de idade.