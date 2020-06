Homem tenta matar esposa gestante com facada no pescoço

Quarto onde aconteceu o crime - Foto: Rádio Caçula

Uma gestante, 21, foi esfaqueada no pescoço pelo marido, 24, em Selvíria, a 404 km de Campo Grande. O marido tem várias passagens pela polícia por violência doméstica.

Ela deu entrada no hospital da cidade acompanhada do agressor. A versão dada aos enfermeiros era de que a gestante havia sofrido acidente de bicicleta. Após a saída do esposo, ela confessou que na realidade que havia sido agredida pelo marido e que não contou por medo dele cometer algo pior.

A mulher informou que o marido bebeu durante a tarde toda. Pouco tempo depois, ela discutiu com ele que em seguida encontrou uma faca e a atacou.

Segundo a Rádio Caçula, após contar a verdade, o rapaz foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de feminicídio, lesão corporal, fraude processual, constrangimento ilegal, descumprir medida judicial de medida protetiva, resistência e desacato. Ela já tem uma medida protetiva contra o agressor.