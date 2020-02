Homem tenta matar ex-marido de "conhecida" com golpes de tábua na cabeça

O suspeito foi preso e autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem defesa para a vítima, na forma tentada - Foto: Divulgação/O Pantaneiro

Um homem, 39, foi brutalmente espancado com golpes de tábua na cabeça na madrugada de ontem (7) em Aquidauana, a 141 km de Campo Grande. A suspeita é de que o autor do crime teria sido mandado pela ex-mulher da vítima. O criminoso foi preso em flagrante e a vítima encaminhada a Campo Grande em estado gravíssimo.

Segundo informações do portal O Pantaneiro, a mulher acionou a PM e alegou que havia chegado em sua residência e encontrado seu ex-companheiro com inúmeras lesões na cabeça. Ela disse que estava acompanhada por um homem, que havia acabado de conhecer e que conhecia apenas pelo apelido.

Tábua usada no crime

Após várias contradições a polícia suspeitou e após perguntas o homem que estava com a ex-mulher da vítima confirmou que havia “matado” por ordens da mulher. Alegou que a conheceu naquele dia e afirmou ter desferido quatro golpes na cabeça do homem com ele deitado, sendo mais dois “para se certificar da morte”.

O suspeito foi preso e autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem defesa para a vítima, na forma tentada. A polícia não informou sobre como está sendo apurado o envolvimento da mulher.