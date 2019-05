Homem que comprava drogas em Corumbá para revender em Campo Grande é preso no Jardim Aeroporto

Ele disse ainda que paga a quantia de R$ 8.000,00 pelo quilo da droga em Corumbá - Foto: Divulgação/Assessoria

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR prendeu um homem após denúncia de venda de drogas na Rua Tiupaciguara, Jardim Aeroporto. No local, os policiais flagraram em cima da lona da carroceria da caminhonete de Luiz dos Santos de 68 anos, uma porção de pasta de base de cocaína.

Durante as buscas em sua residência foram localizadas duas balanças de precisão e plásticos filmes para o fracionamento e embalagem das drogas no armário da cozinha. Escondido embaixo do guarda-roupas do quarto do casal foi localizado mais de dois quilos de de pasta base de cocaína, boa parte já fracionada e pronta para a venda. As porções fracionadas possuíam escritas na embalagem o seu peso em gramas, visando facilitar a cobrança na hora da venda.

Após localizada a droga Luiz confessou que vendia a droga e afirmou que busca na cidade de Corumbá e revende em Campo Grande. Ele disse ainda que paga a quantia de R$ 8.000,00 pelo quilo da droga em Corumbá.

Após a apreensão, foi conduzido à DENAR, sendo autuado em flagrante delito.