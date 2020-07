Homem não aceita separação e persegue compadre no centro de Campo Grande

Um homem que trabalha no Alemão Conveniências está causando transtorno na vida de sua esposa e do compadre da mesma, desde a tarde de ontem. Ao flagrar o compadre buscando a ex na saída do trabalho, ele juntou outros dois comparsas e partiu para cima do homem, arrancando sua pochete e o agredindo com socos e chutes.

Ao saber que foi denunciado, o ex foi até à delegacia se explicar, dizendo que foi conversar com o compadre e os outros dois teriam aparecido e começado a agredir o mesmo para roubar os pertences. Aham, senta lá, Claúdia.

Segundo os registros, há medida restritiva da mulher contra o ex-marido e ele, supostamente, tem problemas com entorpecentes.

Depois disso, o ex também registrou um boletim de ocorrência dizendo que o compadre ligou em seu telefone e disse "que iria resolver isso na saída".