Morto por policial em padaria cumpria pena por homicídio

Da redação com Dourados News

Edson Pereira dos Santos de 37 anos, morto por policial na última terça-feira (18), cumpria pena no regime aberto por homicídio ocorrido no ano de 2017, em Cristalina, distrito de Caarapó, e também possuía passagem por violência doméstica.

Segundo o site Dourados News, Edson estava em uma panificadora no Jardim Água Boa, em Dourados, quando ameaçou com um facão, o filho de um policial civil aposentado.

A vítima foi atingida por três disparos, sendo um na perna, tórax e barriga. Ele não resistiu aos ferimentos.

Segundo depoimento do autor dos tiros, o filho estava num posto quando Edson chegou e desceu do carro descontrolado e o ameaçou com o facão. Populares acionaram a polícia para relatar o fato.

O jovem ameaçado ligou para o pai e ambos saíram do local, quando passaram em frente a panificadora e avistaram o carro de Edson.

No comércio, ambos desceram e a vítima dos disparos tentou novamente investir contra o rival, levando o policial a atirar.

O autor dos tiros procurou a polícia para relatar o caso, registrado como homicídio simples.