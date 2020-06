Homem morre após ser atingido por semi-reboque na Ernesto Geisel

A vitima teve traumatismo craniano - (Foto: Reprodução)

Na tarde de hoje (22), um ciclista, 43, morreu na Avenida Ernesto Geisel com a Mascarenhas de Moraes ao ser atingido por um semi-reboque que se desprendeu de um caminhão.

O homem estava sobre o pontilhão da Mascarenhas de Moraes quando o semi-reboque se soltou de forma inesperado e arremessou a vítima por 6 m de altura.

O Samu chegou a ser acionado e a população tentou ajudar a vítima, mas o ciclista morreu na hora. Segundo o motorista do caminhão, uma falha mecânica provocou o acidente. O motorista do caminhão fez teste do bafômetro, que deu negativo e ficou no local acompanhando o trabalho da polícia.