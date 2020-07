Homem mata ex-mulher, atira nos filhos e em seguida se mata em altar de igreja católica

Quando o vigilante chegou de moto e começou a atirar em todo mundo, a ex-mulher se jogou sobre a filha para tentar protegê-la dos tiros. - (Foto: Adílson Domingos)

Na noite de ontem (12), um vigilante, 52, matou a ex-mulher, 51, baleou os filhos e outras pessoas e em seguida se suicidou no município de Dourados, a 210 km de Campo Grande.

Conforme a polícia, as vítimas estavam em frente à uma residência quando o homem chegou atirando. A ex-mulher, não resistiu e morreu na hora no local. As quatro pessoas e os filhos foram atendimento pelo Samu. Os filhos do homem tinha três e cinco anos, e o estado de saúde do mais velho é grave. Quando o vigilante chegou de moto e começou a atirar em todo mundo, a ex-mulher se jogou sobre a filha para tentar protegê-la dos tiros.

Não conformado em tentar matar toda a família, o homem se deslocou até a Vila Cachoeirinha, e atirou em uma mulher de 47 anos, que ficou ferida. Em seguida entrou em uma igreja católica, subiu no altar e se matou.