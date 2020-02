Homem mata esposa esfaqueada e tenta suicídio após o crime

Na casa a polícia encontrou duas facas com sangue, uma com cabo branco com 15 cm e uma com cabo de madeira com 16 cm - Foto: Ilustração

Rosenilda dos Santos, 38, foi esfaqueada na manhã de hoje (24) dentro de sua casa em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande. O suspeito é o seu companheiro. O homem tentou suicídio em seguida, porém foi socorrido e levado ao Hospital Elmiria Silverio Barbosa. Seu estado de saúde é considerado grave.

Conforme informações do portal MS Negócios, Rosenilda estava em um relacionamento com o suspeito a seis meses. A filha da vitíma informou que estava em seu quarto quando o autor entrou na residência e pegou a vitima de surpresa pelo pescoço que estava na cozinha e começou a levá-la para o quarto. Pouco tempo após a agressão o homem começou a esfaquear Rosenilda que chegou a ser encaminhada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos. A mulher recebeu cerca de 20 facadas.

Na casa a polícia encontrou duas facas com sangue, uma com cabo branco com 15 cm e uma com cabo de madeira com 16 cm.

A polícia de Sidrolândia investiga o caso.