Homem mata esposa a facadas e sogra fica ferida ao interferir na briga

Mulher tinha 35 anos. Marido está sendo procurado - (Foto: Reprodução/O Correio News)

Aldennir Soares da Silva de 35 anos foi morta a facadas pelo marido durante uma briga do casal na noite desta sexta-feira (26) em Chapadão do Sul. Mãe da vítima que tentou defender a filha também foi ferida.

Segundo o MS Todo dia, o homem chegou em casa por volta das 19h30, quando depois de uma conversa rápida, os dois começaram a discutir.

O suspeito teria agredido a esposa, jogando-a contra a parede e desferindo golpes de faca. A mãe entrou no meio e também foi esfaqueada. Aldennir morreu no local e a mãe dela foi encaminhada para Campo Grande com ferimento grave.

O suspeito fugiu com a arma do crime.