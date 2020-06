Homem leva vários golpes de facão durante noite de bebedeira com amigos

Ele foi socorrido por uma ambulância até o hospital de Rio Brilhante - Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real

Rosinaldo da Silva de 44 anos foi atingido com vários golpes de facão no final da tarde desta sexta-feira (12) em Rio Brilhante. A vítima estava ingerindo bebida alcoólica com amigos quando teve desentendimento com o suspeito.

Segundo o Rio Brilhante em Tempo Real, o homem recebeu pelo menos oito goles de facão, nos braços, torax, pescoço e rosto. Ele foi socorrido por uma ambulância até o hospital de Rio Brilhante.

Após o crime, o suspeito fugiu. Os motivos da facada serão apurados pela polícia.