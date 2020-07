Homem invade casa e se esconde no banheiro do “tribunal do crime do PCC”

Caso aconteceu no Jardim Los Angeles - REPRODUÇÃO

A tarde de domingo foi de susto para uma mulher de 23 anos, moradora do Jardim Los Angeles, quando um homem pulou o muro de sua casa, se trancou no banheiro e disse que não ia sair, pois integrantes do PCC o estavam perseguindo para levar “ao tribunal do crime”.

A mulher percebeu o homem pulando e muro e correndo para o banheiro. Ela, então, checou se a casa estava trancada, pegou o filho de três meses e trancou o homem lá, para esperar a polícia.

Identificado como Diogo Candido de Souza, 27 anos, ele aceitou sair do banheiro e disse estar sendo perseguido por pessoas “do PCC” para ser levado ao “tribunal do crime”.