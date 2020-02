Homem finge ser entregador de lanches para estuprar jovem de 15 anos

Foi solicitado ao recepcionista para mostrar o quarto das vítimas, momento em que a guarnição encontrou os autores no corredor do hotel, sendo abordados e encaminhados para Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências - Foto: Imagem meramente ilustrativa

Na tarde de ontem (3), uma jovem, 15, quase foi vítima de estupro em Corumbá, a 427 km de Campo Grande. Ela e o namorado estavam hospedados em um hotel localizado na rua Porto Carreiro.

Enquanto estava sozinha no quarto, um homem, 31, bateu na porta alegando que já havia "chegado o lanche" e a vítima disse que não tinha feito nenhum pedido. O autor então reforçou que o namorado da jovem havia pedido, além de perguntar se ela estava sozinha no local. A jovem desconfiando de que seria um criminoso, recusou e imediatamente fechou a porta do quarto.

Pouco tempo depois o namorado da jovem chegou e confirmou o que não havia feito pedido nenhum. O rapaz juntamente com a namorada e o recepcionista do hotel foram até a frente do estabelecimento e avistaram os autores. Ao serem questionados, os autores ameaçaram as vítimas e em seguida começaram a agredi-los com socos. A jovem de 15 anos conseguiu escapar e pediu ajuda aos políciais mais próximos.

Foi solicitado ao recepcionista para mostrar o quarto das vítimas, momento em que a guarnição encontrou os autores no corredor do hotel, sendo abordados e encaminhados para Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.