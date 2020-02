Homem fica bêbado e agride namorada grávida de 4 meses

Ao correr com ela nos braços o homem derrubou a mulher, que ficou com vários ferimentos - Foto: Imagem meramente ilustrativa

Na madrugada de hoje (26), um homem, 22, foi preso em flagrante em Chapadão do Sul, a 329 km de Campo Grande, por agredir a sua namorada grávida de quatro meses.

Conforme o portal MS Todo Dia, a mulher e o namorado estava com um grupo de amigos, mas após ingerir muita cerveja começou a agredir a namorada em frente as pessoas presentes. A gestante alega que os amigos seguraram o homem, mas ao correr para fora o homem a perseguiu, enforcou e a segurou no colo. Ao correr com ela nos braços o homem derrubou a mulher, que ficou com vários ferimentos.

A PM foi acionada e conseguiu prendê-lo e vai responder por lesão corporal, no âmbito da violência doméstica.