Homem esconde drogas embaixo do carro e é preso em Ponta Porã

O suspeito foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Ponta, junto com o veiculo e as substâncias - (Foto: Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta quarta-feira (24), durante a Operação Tamoio II, em Ponta Porã, 45,3 Kg de maconha, 10,2 Kg de skunk e 2 Kg de haxixe.

Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 68 da BR-463, quando abordaram um Ford/Fiesta, com placas de Araraquara (SP). O motorista de 38 anos levantou suspeitas durante a conversa com os policiais.



A equipe colocou o carro na rampa e encontrou alguns tabletes presos em uma barra de ferro. O restante das drogas estavam escondidas em compartimentos ocultos preparados com as embalagens de maconha, skunk e haxixe.



O envolvido disse que receberia R$ 8 mil pelo transporte dos ilícitos de Ponta Porã para Araraquara (SP). Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Ponta, junto com o veiculo e as substâncias.