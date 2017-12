Homem é preso transportando 17 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Durante ronda na rodovia BR-463, PRF viu uma caminhonete saindo de uma das estradas vicinais, com os faróis apagados em Ponta Porã/MS - Divulgação

Na noite desta terça-feira (12 de dezembro), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante ronda na rodovia BR-463, viu uma caminhonete saindo de uma das estradas vicinais, com os faróis apagados em Ponta Porã/MS, fronteira com o Paraguai.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo Nissan/Frontier com placas de Ponta Porã/MS, momento em desobedeceu a ordem e fugiu. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático a equipe conseguiu interceptar o veículo.

No interior da caminhonete e na caçamba haviam vários pacotes de cigarro oriundos do Paraguai, que totalizaram 17.500 maços, carga avaliada em R$ 87 mil reais (considerando R$ 5 reais o maço de acordo com a Receita Federal do Brasil - RFB)

Questionado o homem informou que pegou o cigarro em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e levaria até a cidade de Dourados/MS.

O condutor foi preso e encaminhado com o veículo e a droga para a Polícia Federal em Ponta Porã/MS.