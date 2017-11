Homem é preso pela PRF transportando mais de 6kg de cocaina em fundo falso de carro

O motorista não demostrou surpresa com a descoberta, declarou ter preparado o automóvel com a droga em Rio Brilhante/MS e levaria até a cidade de Paranaíba/MS - Divulgação

Na tarde de segunda-feira (30), no km 143 da BR-262 em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6kg de cocaína escondida em fundo falso de veículo.

Os policiais rodoviários federais abordaram o automóvel VW/Gol com placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem de 65 anos.

Em compartimento oculto no assoalho do carro, foram encontrados pela equipe vários tabletes de cocaína que somaram 6,1 kg (seis quilos e cem gramas) do ilícito.

O motorista não demostrou surpresa com a descoberta, declarou ter preparado o automóvel com a droga em Rio Brilhante/MS e levaria até a cidade de Paranaíba/MS, onde receberia pelo transporte.

O entorpecente, o veículo e o condutor foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara/MS.