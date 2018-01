Homem é preso pela PRF tranportando 1,4t de maconha em fundo falso de caminhão carregado com milho

A maconha estava escondida em um fundo falso na carroceria do caminhão - Divulgação

No final da manhã deste sábado, 26 de janeiro a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu uma grande quantidade de maconha em um fundo falso de um caminhão carregado com milho.



A equipe fazia ronda pelo trecho quando no km 265 da BR-163, quando avistou um caminhão IMP/Iveco, com placas de Matão/SP estacionado. O motorista, de 29 anos, ao ver a aproximação da viatura, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, sendo alcançado pelos policiais.



Questionado, ele informou que estava procurando por carga no frigorífico na região. No entanto, ao ser vistoriado, o veículo já estava carregado com milho.

Diante das contradições, a equipe policial fez uma verificação mais detalhada no caminhão e sentiu em meio a carga um odor característico de maconha. A carga de milho precisou ser retirada para então se ter acesso ao entorpecente.



A maconha estava escondida em um fundo falso na carroceria do caminhão e totalizou 1.445kg (mil quatrocentos e quarenta e cinco quilos).



O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados/MS.