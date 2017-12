Homem é preso pela PRF com maconha e skank em Rio Brilhante

Homem admitiu ser o proprietário da droga e que a comprou em Ponta Porã/MS pela quantia de R$ 2 mil. Ele levaria a droga para São Bernardo do Campo/SP - Divulgação

Na manhã de ontem, 13 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em Rio Brilhante/MS, maconha e skank que teriam como destino a cidade de São Bernardo do Campo/SP.

Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 323 quando deram ordem de parada a um Ford/Fiesta com placa aparente de São Paulo/SP. A ordem não foi acatada e o condutor empreendeu fuga sendo alcançado três quilômetros à frente.

O motorista, um homem de 28 anos, estava bastante nervoso e deu informações contraditórias acerca da viagem. Ele informou ser motorista de aplicativo e fazia a viagem para levar um cliente de São Paulo/SP à Ponta Porã/MS.

Desconfiados do nervosismo e dos motivos da viagem, os policiais procederam a uma vistoria ao veículo. No assoalho da parte traseira e no porta malas do automóvel foram encontrados diversos tabletes de maconha e pacotes transparente com skank (supermaconha), que totalizaram 55kg (cinquenta e cinco quilos) da droga.

O homem admitiu ser o proprietário da droga e que a comprou em Ponta Porã/MS pela quantia de R$ 2 mil. Ele levaria a droga para São Bernardo do Campo/SP, onde tinha a intenção de revender no bairro onde mora.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado junto com o entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante/MS.