Homem é preso com 4,1 quilos de cocaína escondidos em baixo de banco de ônibus

Da redação com Assessoria

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 4,1 quilos de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (14), em Água Clara, no leste de Mato Grosso do Sul. O suspeito era passageiro de um ônibus de viagem e pretendia levar a droga até Três Lagoas.

Segundo a PRF, o homem estava na última poltrona do veículo e ficou muito inquieto com a presença dos policiais que faziam uma vistoria no ônibus.

Perguntado sobre os motivos de sua viagem, o homem prestou informações contraditórias e inconsistentes. Isso levou a equipe efetuou uma busca minuciosa e no assento que ele ocupava. Debaixo da poltrona, os policiais encontraram 4 tabletes de cocaína. A droga totalizou 4,1 quilos do entorpecente.

Questionado sobre a droga, o passageiro disse que pegou a droga em Campo Grande e a levaria até a cidade de Três Lagoas, onde entregaria para pessoa uma desconhecida e receberia a quantia R$ 2 mil pelo “serviço”.

Preso em flagrante por tráfico, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Água Clara.