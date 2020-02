Homem é preso acusado de estuprar menina de 14 anos

Suspeito chegando na delegacia - Foto: Reprodução/Jornal da Nova

Homem, sem identidade divulgada, foi preso nesta terça-feira (18) acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos, no assentamento Teijin, em Nova Andradina.

Segundo o Nova News, a denúncia contra o suspeito teria sido feita no começo deste ano, mas o estupro teria sido praticado desde 2019. O acusado está sob disposição do Poder Judiciário enquanto aguarda as providências.

Ele foi preso durante a 6ª Operação Luz na Infância que acontece em todo Brasil.