Homem é preso acusado de enviar cartas a menina de 10 anos com teor libidinoso

Um homem, de 37 anos, foi preso ontem (4) acusado de enviar cartas a uma menina de 10 anos, que reside próximo a casa dele, com conteúdo libidinoso, em Dourados.

Segundo o site Dourados News, nas cartas o acusado apontava elogios à menina e ainda dizia que iria namorar com ela. A mãe da criança relatou aos policiais que estranhou o recebimentos dos recados, passando a monitorar as entregas. Ela conta que após várias tentativas conseguiu flagrar o vizinho deixando na caixa dos correios o envelope com a mensagem à menina.

A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o acusado até o 1° Distrito Policial de Dourados. Lá ele negou a acusação e disse ser alvo da família da criança por diversas situações de convívio.

Aos policiais ele contou que já teria tido várias discussões com o pai da menina por problemas de vizinhança, dando exemplo de lixo em frente aos imóveis. O acusado ainda se colocou à disposição da investigação para passar por perícia técnica que irá definir se de fato as cartas foram produzidas pelo suspeito.

Ainda assim, o acusado foi autuado no Estatuto da Criança e do Adolescente por aliciar criança por meio de comunicação com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Também teve acrescentado nos autos a acusação de violação de domicílio.