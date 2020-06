Homem é morto a pauladas após tentar agarrar mulher

A perícia esteve no local do ocorrido para levantamentos - Foto: Reprodução/Dourados News

Um homem de 57 anos foi morto a pauladas e com caco de vidro após tentar agarrar uma mulher na noite de sábado (13) em Dourados.

Segundo o Dourados News, uma jovem de 20 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis e contou o caso. Em seu relato, a mulher disse que o homem tentou ficar com ela, mas recusou e ele tentou forçar a situação.

A jovem iniciou as agressões com pauladas e depois atacou com um caco de vidro.

A perícia esteve no local do ocorrido para levantamentos e a polícia civil investiga o caso.