Homem é autuado em R$ 23 mil por deixar cabeças de gado morrerem por falta de cuidados

A Polícia Militar Ambiental orienta que a população denunciem casos como estes - Foto: Divulgação/Assessoria/PMA

Um homem de 36 anos foi autuado pela Polícia Militar Ambiental pelo crime de maus tratos a animais em uma fazenda em Terenos - á 30 km de Campo Grande. No local foram encontrados 23 cabeças de gado mortas.

O funcionário que estava no local informou que o proprietário da fazenda reside em Campo Grande e que a morte dos animais não era por falta de alimento ou água, mas sim, por terem sido trazidos do município de Corumbá no dia 19 de outubro e já chegaram debilitados pela situação do transporte e não houve como recuperá-los.

Com o crime, a PMA autuou administrativamente, além de ter multado o homem em R$ 23.000,00 por maus tratos a animais. O proprietário vai responder por crime ambiental de maus tratos, com pena de três meses a um ano de detenção.

Recentemente o portal A Crítica, noticiou um caso semelhante a este. A Polícia Militar Ambiental orienta que a população denunciem casos como estes.

A Polícia Militar Ambiental acionou a Agência Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para as averiguações administrativas sobre sanidade dos demais animais que estão na propriedade.