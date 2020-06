Homem é autuado por derrubar árvores em local público sem permissão ambiental

Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 400 - Foto: Divulgação/PMA

Morador do município de Miranda, 58, foi denunciado por fazer o corte radical de quatro árvores da espécie Oiti em um local público sem autorização ambiental. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até à rua Santos Dumont e encontrou as árvores derrubadas na calçada da casa do morador. Os cortes foram prontamente interrompidos pelos policiais.

Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 400. Ele também responderá por crime ambiental de danificar árvores em logradouro público e poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.