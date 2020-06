Homem é autuado em R$ 5 mil após incêndiar resíduos em terreno baldio

O fogo causou transtorno à população - (Foto: Divulgação/PMA)

Popularesdo do condomínio Quarta da Lagoa em Três Lagoas, denunciaram na tarde de ontem (21) a Polícia Militar Ambiental (PMA) o incêndio em um terreno baldio vizinho ao condômino, no bairro Alto da Boa Vista, que causava transtornos aos moradores, inclusive, nos apartamentos mais próximos, as pessoas não conseguiam nem ficar dentro dos imóveis.

A PMA foi ao local e verificou diversos pontos com resíduos sendo queimados e que o fogo já estava mais brando, devido se ter consumido a maior parte dos resíduos, porém, ainda havia muita fumaça no local e que o vento levava em direção ao condomínio.

O incêndio no local

A equipe localizou o suspeito de ter provocado o incêndio, um morador vizinho ao terreno, que afirmou não conhecer o proprietário do imóvel, mas que criava animais no terreno e havia realizado a limpeza e colocado fogo na folhagem das árvores e resíduos da limpeza, pensando que não haveria tanta fumaça.

Os policiais ordenaram ao infrator que realizasse a contenção do fogo. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00.