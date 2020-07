Homem é atingido por tiro na perna durante passeio de bicicleta em Campo Grande

Policiais do 1º Batalhão encontraram “por acaso” um homem com disparo de tiro na perna, por volta da meia noite desta sexta-feira, caído no chão e pedindo socorro. Eles estavam indo atender uma ocorrência na rua Brilhante e ao subir a Ernesto Geisel viram Wender Mauro Silva de Campos, 30 anos, caído próximo ao pontilhão com sua bicicleta e gritando por ajuda.

Ao ser socorrido, muito alterado pelo nervoso e dor, Wender disse apenas que foi atingido por um “guarda”. Como o momento era de socorro, os policiais não insistiram muito para que ele descrevesse o agressor. Ele foi encaminhado à Santa Casa pelos bombeiros.

A bicicleta foi apreendida para ser levada à delegacia e garantir que Wender vá contar mais do caso. Não foi encontrado nenhum resíduo ou vestígio de munição usada no atentado ao ciclista.