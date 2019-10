Homem é assassinado por engano na frente do filho

A vítima faleceu antes da chegada do atendimento médico - Foto: Porã News

Aldo Vera Cabrera, 31 anos, foi morto a tiros na frente do filho, nesta terça-feira (15), no bairro Cohab, em Ponta Porã. Informações indicam que pistoleiros tenham matado o homem por engano.

De acordo com o Porã News, os atiradores chegaram em uma moto, invadiram a casa de Aldo perguntando por outra pessoa e dispararam contra ele com uma pistola do calibre 9mm. A vítima faleceu antes da chegada do atendimento médico.

Informações indicam que o principal alvo tenha sido o antigo dono da residência e não Aldo que havia se mudado a pouco meses. Testemunhas relataram que após o crime os atirados disseram: "Não é ele, erramos" e fugiram.