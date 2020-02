Homem é assassinado com três tiros na frente da esposa

Três tiros acertaram Alexandre, no ombro, na cabeça e no pescoço - Foto: Reprodução/Dourados News

Alexandre Monteiro de Souza de 39 anos foi morto a tiros na noite de ontem (28) em Dourados por um motociclista que parou ao seu lado no meio da rua. A esposa da vítima, que estava há poucos metros, viu o crime.

Segundo o Dourados News, o casal havia tido uma discussão momentos antes do ocorrido. Por isso, Alexandre seguiu com sua bicicleta quando na rua Rua Ernestina Ferreira dos Santos, cruzamento com a Rua Claudio Firamonti, no Cidade Jardim, foi baleado.

A mulher da vítima relatou ter visto quando uma moto parou ao lado de Alexandre e houve discussão. Em determinado momento o motociclista efetuou disparos de arma de fogo.

Três tiros acertaram Alexandre, no ombro, na cabeça e no pescoço. Ele morreu no local. As autoridades policiais apuraram que ele usuário de drogas e havia mandado de prisão em aberto.