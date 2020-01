Homem desfigurado é encontrado morto em terreno na região da Avenida Guaicurus

O homem aparenta ter em torno de 40 anos e ainda não identificado. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil - Foto: Imagem meramente ilustrativa

Foi encontrado na manhã de hoje (25) próximo do Memorial Park entre a Avenida Guaicurus e Rua dos Gonçalves, o corpo de um homem com sinais de espancamento. O Corpo de Bombeiros e a PM chegaram no local após denúncias dos moradores que passavam pela região e se depararam com o homem já sem vida.

Ao lado do corpo foram encontrados pedaço de metal e de cerâmica, que podem ter sido usados para agredir o homem no local.

O homem aparenta ter em torno de 40 anos e ainda não identificado. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.