Homem com Monza no pau e cigarros é apreendido pelo DOF durante vistoria

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta terça-feira, um veículo Monza azul e placas afixadas do município de Jaguapitã (PR) carregado com 1.750 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na Rodovia MS-141, no sentido Naviraí/Ivinhema.

Os militares abordaram o Monzão, dirigido por um homem de 27 anos de idade, que disse ter sido contratado para pegar a carga, em um posto de combustível, na cidade de Eldorado (MS) e levar até Ivinhema (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí (MS).